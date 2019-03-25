У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві ввечері 25 березня утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зокрема, рух ускладнено на вулиці Хрещатик, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Велика Житорирська, Набережно-Лугова, Набережно-Рибальська, Велика Васильківська, бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, проспекті Перемоги.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Данила Щербаківського, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Васильківська.

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Житомирська", "Нивки", "Лук'янівська", "Дружби народів", "Славутич".

Пробки утворилися також на мосту Метро, Північному мосту та Південному мосту.

На лівому березі рух ускладнено на проспекті Соборності, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у Києві у наступну суботу, 30 березня, із 19:00 до 23:00 заборонять рух усіх видів транспортних засобів у центральній частині міста через відкриття на Софійській площі фестивалю "Французька весна в Україні".

Нагадаємо, на Шулявському шляхопроводі 17 березня, розпочався демонтаж. Рух транспорту організований прилеглими вулицями. Ремонт триватиме орієнтовно до кінця 2019 року.