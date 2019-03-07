ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    07.03.2019 - 14:55
У Києві утворились численні пробки
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка

У Києві у четвер, 7 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Новокостянтинівській, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Житомирській, вулиці Ярославів Вал, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка.

 
Фото: пробки в Києві (скріншот) 

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Гідропарк", "Нивки" "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності".

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Юрія Гагаріна.

Рух ускладнено на мосту Метро, на якому зараз тривають ремонтні роботи. Також пробки на Південному мосту.

Нагадаємо, погода 8 березня в Україні відповідатиме кліматичній нормі квітня, але після вихідних очікується похолодання і температура повернеться до березневих значень.

У Києві утворилися численні затори У Києві утворилися численні затори
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся