У Києві утворились численні пробки

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки зафіксовані на вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка

У Києві у четвер, 7 березня, утворилися багаточисленні пробки на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулиці Новокостянтинівській, вулиці Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, бульварі Дружби народів, бульварі Лесі Українки, вулиці Великій Васильківській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових стрільців, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Хрещатик, вулиці Великій Житомирській, вулиці Ярославів Вал, проспекті Перемоги, вулиці Жилянській, вулиці Льва Толстого, бульварі Лесі Українки, вулиці Миколи Грінченка.

Фото: пробки в Києві (скріншот)

Крім цього, пробки зафіксовані в районі станцій метро "Гідропарк", "Нивки" "Площа Льва Толстого", "Театральна", "Університет", "Дружби Народів", "Видубичі", "Голосіївська", "Шулявська", "Берестейська", "Майдан Незалежності".

На лівому березі пробки зафіксовані на проспекті Юрія Гагаріна.

Рух ускладнено на мосту Метро, на якому зараз тривають ремонтні роботи. Також пробки на Південному мосту.

Нагадаємо, погода 8 березня в Україні відповідатиме кліматичній нормі квітня, але після вихідних очікується похолодання і температура повернеться до березневих значень.