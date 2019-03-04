У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві вранці, 4 березня, станом на 9:30, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google.

На правому березі пробки зафіксовані на Набережному шосе, Наддніпрянському шосе, Залізничному шосе. Також пробки є на бульварі Лесі Українки, Дружби Народів, Голосіївському проспекті, проспекті Перемоги, на вулиці Героїв Оборони, проспекті Академіка Глушкова, Бастіонній, Чигоріна, Миколи Раєвського, Бульварно-Кудрявській, Жилянській, Борщагівській, В'ячеслава Чорновола, Юрія Іллєнка, Семена Скляренка, Кирилівській, Сирецькій, Вадима Гетьмана.

Пробки є на мосту "Метро" та Дарницькому мосту. Затори утворилися в районі метро "Святошин", "Нивки", "Житомирська", "Академмістечко".

На лівому березі пробки є на Харківському шосе, Дарницькому шосе, проспекті Петра Григоренка, проспекті Миколи Бажана, а також на вулиці Бориса Гмирі.

Фото (google.com/maps/)

Нагадаємо, раніше в КМДА попередили, що з 1 березня у зв'язку з підготовчими роботами до ремонту на Крутому узвозі (біля Бессарабської площі) можливі обмеження руху транспорту. Обмеження можливі у місці виконання робіт від вул. Дарвіна до вул. Круглоуніверситетській.

Додамо, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.