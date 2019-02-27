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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    27.02.2019 - 19:02
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі міста

У Києві ввечері, 27 лютого, станом на 19:00, утворилися багаточисельні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Володимирська, Саксаганського, Січових Стрільців, бульварі Дружби Народів, бульварі Лесі Українки, Набережному шосе, вулиці Набережно-Рибальській. 

Крім того, затори спостерігаються на проспекті Академіка Палладіна, частково на проспекті Леся Курбаса, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка. 

Також затори спостерігаються в районі станцій метро "Університет", "Театральна", "Дружби народів", "Виставковий центр", "Лук'янівська", "Житомирська",  "Нивки", "Бориспільська". 

Крім того, рух ускладнено на мосту Метро.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на Харківському шосе, вулиці Тепловозна, вулицях Урлівська, Раїси Окіпної. 

Фото: пробки у Києві (скріншот) 

РБК-Україна повідомляло, що аеропорт "Київ" відновив роботу після повідомлення про замінування. З аеропорту евакуювали пасажирів.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ (МВС) України розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху (ПДР).

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