У Києві утворились численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро та Північному мосту

У Києві увечері 26 лютого, станом на 18:28, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на вулицях Нижній Вал, Спаська, Почайнинська, Глибочицька, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Саксаганського, бульварі Лесі Українки. На лівому березі спостерігаються затори на проспекті Бажана та вулиці Юрія Гагаріна.

Фото: затори в Києві (скріншот) Зокрема, затори зафіксовані в районі станцій метро "Бориспільська", "Гідропарк", "Дружби народів", "Берестейська", "Голосіївська".

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро та Північному мосту.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Відзначимо, у Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря у столиці вночі 0,-1 градус, вдень +1+3 градуси.