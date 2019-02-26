ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні затори

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 18:29
У Києві утворились численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро та Північному мосту

У Києві увечері 26 лютого, станом на 18:28, утворилися багаточисленні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на вулицях Нижній Вал, Спаська, Почайнинська, Глибочицька, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Велика Васильківська, Саксаганського, бульварі Лесі Українки. На лівому березі спостерігаються затори на проспекті Бажана та вулиці Юрія Гагаріна.

 
Фото: затори в Києві (скріншот)
 
Зокрема, затори зафіксовані в районі станцій метро "Бориспільська", "Гідропарк", "Дружби народів", "Берестейська", "Голосіївська".

Ускладнено рух транспорту на мосту Метро та Північному мосту.

Нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України розрахувало першочергову потребу в камерах для запуску системи автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху.

Відзначимо, у Києві завтра, 27 лютого, очікується хмарна погода, можливі незначні опади. Температура повітря у столиці вночі 0,-1 градус, вдень +1+3 градуси.

У Києві зранку утворилися багаточисленні затори На дорогах Києва через низку ДТП утворилися пробки
Новини України Київпробки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся