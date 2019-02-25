У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве вечером 25 февраля, по состоянию на 18:45, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Набережное шоссе, Набережно-Рыбальской, Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Шевченко, улицах Большая Васильковская, Саксаганского, бульваре Леси Украинки, бульваре Дружбы Народов.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улице Глибочинській, улицы Вадима Гетьмана, Чоколовском бульваре, проспекте Валерия Лобановского, частично на проспекте Победы, улице Академика Палладина, улицы Юрия Ильенко.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Университет", "Дружбы народов", "Лыбидская", "Лукъяновская", "Дорогожичи", "Житомирская", "Нивки", "Шулявская", "Берестейская", "Академгородок", "Площадь Льва Толстого", "Голосеевская", "Печерская".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро и Южном мосту.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на улицах Урловская, Здолбуновская, Харьковское шоссе, Дарницкая шоссе.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

Напомним, в Киеве сегодня, 25 февраля, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Заря" (Луганск), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.