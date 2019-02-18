У Києві утворилися численні затори

Рух ускладнено переважно на правому березі Києва

В Киеве вечером, 18 февраля, по состоянию на 18:55, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на улицах Крещатик, Большая Житомирская, Владимирская, Институтская, Шелковичная, бульваре Тараса Шевченко, Владимирском спуске, улице Саксаганского, улице Бульварно-Кудравской, улице Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Красноармейская, бульваре Дружбы народов.

Кроме того, пробки наблюдаются на Воздухофлотском проспекте, улицах Елены Телиги, Даниила Щербаковского, проспекте Леся Курбаса, проспекте Академика Палладина.

Также пробки наблюдаются в районе станций метро "Шулявская", "Житомиська", "Академгородок", "Нивки", "Берестейская", "Лукьяновская", "Площадь Льва Толстого", "Выдубичи", "Васильковская", "Дружбы народов".

Кроме того, движение затруднено на мосту Метро и Северном мосте.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на проспекте Юрия Гагарина, улице Раисы Окипной, улицы Евгения Сверастюка.

Фото: пробки в Киеве (скриншот)

РБК-Украина писало, что в Киеве в течение 18-20 февраля частично ограничат движение на Южном мосту.

Кроме того, в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Есть. А. Патона будет частично ограничено движение транспорта. Ограничения будут действовать с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.