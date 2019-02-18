У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Обмеження діятимуть з 18 до 20 лютого
У Києві протягом 18-20 лютого частково обмежать рух на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Як зазначається, у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на естакадній частині Південного мостового переходу буде частково обмежено рух транспорту у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.
Зокрема, рух обмежать:
"Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що у Києві у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть із 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну.