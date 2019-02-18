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У Києві частково обмежать рух на Південному мосту

Новини » Суспільство    18.02.2019 - 18:32
У Києві частково обмежать рух на Південному мосту
Фото: Південний міст (УНІАН)

Обмеження діятимуть з 18 до 20 лютого

У Києві протягом 18-20 лютого частково обмежать рух на Південному мосту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА)

Як зазначається, у зв’язку із ремонтом деформаційного шва на естакадній частині Південного мостового переходу буде частково обмежено рух транспорту у напрямку зі Столичного шосе на просп. Миколи Бажана.

Зокрема, рух обмежать:

  • із 22:00 18 лютого до 05:00 19 лютого;
  • із 22:00 19 лютого до 05:00 20 лютого.

"Комунальна корпорація просить вибачити за тимчасові незручності та з  розумінням поставитися до труднощів трафіку, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні. 

Раніше повідомлялося, що у Києві  у зв’язку із першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Обмеження діятимуть із 12 до 24 лютого у напрямку із Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Нагадаємо, у Києві в ніч на 17 лютого на п'ять годин перекривали міст імені Патона. З 00:00 до 05:00 годин міст був закритий для руху транспорту в обох напрямках у зв'язку з виконанням першочергових ремонтних робіт.

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