У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено у центрі міста

У Києві сьогодні, 8 лютого 2019 року, станом на 16:00, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на вулицях Хрещатик, Володимирська, Червоноармійська, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки, бульварі Дружби народів, вулицях Богдана Хмельницького, Саксаганського, Жилянській.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, проспекті Валерія Лобановського, вулиці Миколи Грінченка.

Також затори утворилися на мосту Метро у напямку лівого берега міста та на Південному мосту у напрямку правого берега міста.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на Дніпровській набережній та проспекті Юрія Гагаріна.

Фото: затори у Києві (скріншот)

Раніше повідомлялося, що у Києві сьогодні, 8 лютого, місцями туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

РБК-Україна писало, що у всіх областях України завтра, 9 лютого, без опадів. За інформацією синоптиків, на дорогах центральних, північних та східних областей місцями ожеледиця. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.