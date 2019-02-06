У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні зранку, 6 лютого 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на Набережному шосе, вулиці Михайла Грушевського, Володимирському узвозі, частково на вулиці Хрещатик, бульварах Тараса Шевченка та Лесі Українки.

Крім того, затори спостерігаються на вулиці Борщагівська, Юрія Іллєнка, В'ячеслава Чорновола, Голосіївському проспекті, бульварі Лесі Курбаса, проспекті Перемоги, а також на Великій Окружній дорозі.

Затори утворилися в районі метро "Голосіївська", "Житомирська", "Лук'янівська", "Дорогожичі", "Осокорки".

Також затори утворилися на мості Патона та Дарницькому мосту у напямку правого берега міста.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на проспекті Соборності, Дарницькому шосе, проспекті Миколи Бажана.

Фото: затори на дорогах (скріншот)

Нагадаємо, у Києві сьогодні вдень, 6 лютого, очікується місцями невеликий сніг, на дорогах подекуди ожеледиця.

Раніше повідомлялося, що зранку 6 лютого у Києві очікуються складні відкладення паморозі та ожеледі (І рівень небезпечності, жовтий).