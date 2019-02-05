У Києві утворилися численні затори

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

В Киеве сегодня вечером, 5 февраля 2019 года, образовались многочисленные пробки на дорогах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса Google Maps.

На правом берегу пробки зафиксированы на Набережном шоссе, Владимирском спуске, улицах Крещатик, Богдана Хмельницкого, бульваре Шевченко, улицах Шелковичная, Малая Житомирская, Ярославов вал, Бульварно-Кудрявская, Саксаганского, Льва Толстого, Мечникова, бульваре Леси Украинки.

Пробки образовались в районе метро "Льва Толстого", "Золотые Ворота", "Крещатик", "Олимпийская", "Дружбы народов.

Кроме того, пробки наблюдаются на Голосеевском проспекте, Воздухофлотском проспекте, улицах Вадима Гетьмана, Александра Довженко и частично на проспекте Победы.

Также пробкиобразовались на мостах Метро и Патона в напямку левого берега города.

В то же время на левом берегу пробки наблюдаются на улицах Николая Бажана, Здолбуновская, Русановской набережной и Дарницком шоссе.