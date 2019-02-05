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У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    05.02.2019 - 19:00
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Затори утворилися переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні ввечері, 5 лютого 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі пробки зафіксовані на Набережному шосе, Володимирському узвозі, вулицях Хрещатик, Богдана Хмельницького, бульварі Тараса Шевченка, вулицях Шовковична, Мала Житомирська, Ярославів вал, Бульварно-Кудрявська, Саксаганського, Льва Толстого, Мечникова, бульварі Лесі Українки. 

Затори утворилися в районі метро "Льва Толстого", "Золоті Ворота", "Хрещатик", "Олімпійська", "Дружби народів.

Крім того, затори спостерігаються на Голосіївському проспекті, Повітрофлотському проспекті, вулицях Вадима Гетьмана, Олександра Довженка та частково на проспекті Перемоги. 

Також затори утворилися на мостах Метро та Патона у напямку лівого берега міста.

Водночас на лівому березі затори спостерігаються на вулицях Миколи Бажана, Здолбунівська, Русанівській набережній та Дарницькому шосе.

 Фото: затори в Києві (скріншот)
 
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