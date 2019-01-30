У Києві утворилися численні затори

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні в обід, 30 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі затори зафіксовані на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатинська, вулиці Січових Стрільців, бульварі Лесі Українки, вулицях Велика Васильківська, Льва Толстого, В'ячеслава Чорновола.

Затори утворилися в районі метро "Площа Льва Толстого", "Університет", "Кловська", "Палац Україна", "Лук'янівська".

Також зафіксовані пробки на вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського. Пробки також є в районі метро "Академмістечко", "Берестейська", "Нивки".

Крім того, затори утворилися на Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту.

Фото: затори в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у середу 30 січня у Києві очікується невеликий дощ, туман, на дорогах місцями ожеледиця.

Нагадаємо, в Києві дія одностороннього режиму руху Парковою дорогою у бік Європейської площі у ранкові години робочих днів із 31 січня 2019 року буде подовжена на 1 годину - до 11:00.