ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві утворилися численні затори

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 12:43
У Києві утворилися численні затори
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рух ускладнено переважно на правому березі Києва

У Києві сьогодні в обід, 30 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

На правому березі  затори зафіксовані на Набережному шосе, вулиці Набережно-Хрещатинська, вулиці Січових Стрільців, бульварі Лесі Українки, вулицях Велика Васильківська, Льва Толстого, В'ячеслава Чорновола. 

Затори утворилися в районі метро "Площа Льва Толстого", "Університет", "Кловська", "Палац Україна", "Лук'янівська".

Також зафіксовані пробки на вулиці Вадима Гетьмана, Повітрофлотському проспекті,  проспекті Перемоги, вулиці Олени Теліги, проспекті Валерія Лобановського. Пробки також є в районі метро "Академмістечко", "Берестейська", "Нивки". 

Крім того, затори утворилися на Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту. 

Фото: затори в Києві (скріншот)

РБК-Україна писало, що у середу 30 січня у Києві очікується невеликий дощ, туман, на дорогах місцями ожеледиця. 

Нагадаємо, в Києві дія одностороннього режиму руху Парковою дорогою у бік Європейської площі у ранкові години робочих днів із 31 січня 2019 року буде подовжена на 1 годину - до 11:00. 

Метро у Києві за рік скористалися майже півмільярда пасажирів Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся