У Києві утворилися численні затори

Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)

Рух у столиці ускладнено

У Києві сьогодні ввечері, 25 січня 2019 року, утворилися численні затори на дорогах столиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

Зазначимо, що зафіксовані пробки в центрі столиці. Зокрема, рух ускладнено в районі метро "Золоті ворота", "Театральна", "Хрещатик", "Майдан Незалежності", "Площа Льва Толстого", "Палац Спорту".

Крім того, на правому березі Києва пробки утворилися на Набережному шосе, Столичному шосе, Окружній дорозі, зокрема в районі станцій метро "Житомирська" і "Академмістечко", на проспекті Перемоги, проспекті Леся Курбаса, проспекті Комарова, Повітрофлотському проспекті, Голосіївському проспекті, бульварі Дружби Народів, проспекті Валерія Лобановського, на Лук'янівці, бульварі Тараса Шевченка, Володимирському узвозі, на Подолі, вул Олени Теліги, проспекті Степана Бандери.

Крім того, затори спостерігаються на мосту Патона, мосту Метро, Дарницькому мосту і Південному мосту.

На лівому березі столиці ускладнено рух на Русанівці, Дніпровській набережній, Дарницькому шосе, проспекті Соборності, Харківському шосе, а також у районі станцій метро "Чернігівська" і "Лівобережна".