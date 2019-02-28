У Києві на Оболоні вибухнув автомобіль

Ймовірно, в авто підкинули гранату

В Киеве произошел взрыв в автомобиле на проспекте Героев Сталинграда, 28 в Оболонском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киев Оперативный.

Как отмечается, взорвалась граната в автомобиль Audi. По предварительной информации, водителя госпитализировали.

"Только в Оболонском районе Киева на проспекте Героев Сталинграда, 28, произошел взрыв. По предварительной информации - кто-то подбросил гранату в автомобиль Audi (KA7777AH). Говорят, что водителя госпитализировали в больницу. Детали происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

В столичной полиции инцидент пока не прокомментировали.

Напомним, в начале февраля в Киеве на бульваре Леси Украинки мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья. Со слов свидетелей, мужчина решил похвастаться перед товарищами своим ружьем и произвел два выстрела в воздух. От каких-либо объяснений он отказался. Правоохранители изъяли у нарушителя ружье и разрешение на оружие.

Кроме того, 4 февраля в Киеве неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия окна в офисе организации Национального союза журналистов Украины на Крещатике.