У Києві закрили ще декілька закладів за роботу під час локдауну

У Києві 25 квітня виявили розважальні заклади "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", які, попри локдаун, приймали відвідувачів. Загалом протягом доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції України у Києві.

У ході перевірки правоохоронці виявили порушення у розважальних закладах, які попри заборону у рамках посилення протиепідемічних заходів приймали відвідувачів. На керівників суб’єктів господарювання та гостей поліцейські склали адміністративні матеріали.

"Упродовж доби поліцейські перевірили 793 об’єкти та виявили 34 факти порушення карантинних вимог. Серед суб’єктів господарської діяльності такі розважальні заклади як "Авалон", "Росток", "Редкая птица", ресторан "Голосіївський двір", працювали попри заборону та приймали гостей", - розповів начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

Зазначається, що поліцейські припинили роботу закладів, зафіксували факти порушення карантинних вимог та склали адміністративні матеріали на керівників та відвідувачів. За не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб розважальних закладів поліцейські склали 15 протоколів, на відвідувачів - 81 постанову. Всього за добу було складено 34 протоколи та 209 постанов.