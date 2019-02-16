У Києві вночі перекриють рух по мосту Патона

На мосту протягом п'яти годин будуть проводитися ремонтні роботи

В Киеве в ночь на 17 февраля на пять часов перекроют мост имени Патона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление "Киевавтодора" в Facebook.

C 00:00 до 05:00 часов мост будет закрыт для движения транспорта в обоих направлениях в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ.

"17 февраля с 00:00 часов до 05:00 часов в связи с выполнением первоочередных ремонтных работ на мосту им. Е. А. Патона будет закрыто движение транспорта по мосту в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" напоминают водителям о необходимости выбрать другие маршруты движения.

Ранее сообщалось, что в Киеве в связи с первоочередным ремонтом на мосту им. Е. А. Патона будет частично ограничено движение транспорта с 12 по 24 февраля в направлении с Русановской набережной на Днепровскую набережную.

Напомним, 13 февраля в Киеве частично ограничивали движение транспорта на Северном и Южном мостах в связи с выполнением ремонта асфальтобетонного покрытия.