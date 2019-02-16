У Києві вночі перекриють рух по мосту Патона

Фото: міст Патона (РБК-Україна)

На мосту протягом п'яти годин будуть проводитися ремонтні роботи

У Києві в ніч на 17 лютого на п'ять годин перекриють міст імені Патона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Київавтодору" у Facebook.

З 00:00 до 05:00 годин міст буде закритий для руху транспорту в обох напрямках у зв'язку з виконанням першочергових ремонтних робіт.

"17 лютого з 00:00 годин до 05:00 години у зв'язку з виконанням першочергових ремонтних робіт на мосту ім. Є. О. Патона буде закрито рух транспорту по мосту в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

У "Київавтодорі" нагадують водіям про необхідність обрати інші маршрути руху.

Раніше повідомлялося, що в Києві у зв'язку з першочерговим ремонтом на мосту ім. Є. О. Патона буде частково обмежено рух транспорту з 12 по 24 лютого в напрямку з Русанівської набережної на Дніпровську набережну.

Нагадаємо, 13 лютого в Києві частково обмежували рух транспорту на Північному і Південному мостах у зв'язку з виконанням ремонту асфальтобетонного покриття.