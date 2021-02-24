У Києві вночі та вранці прогнозують туман

Вночі та вранці четверга, 25 лютого, у Києві можливе погіршення видимості через туман. Київську область також попереджають про нічний та ранковий туман.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.
Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, через туман видимість у Києві та області буде обмеженою до 200- 500 метрів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг. ДСНС звертається до водіїв та пішоходів бути уважними та обережними", - наголосили рятувальники.
Нагадаємо, завтра в Україну прийде різке потепління. Місцями температура повітря різко підніметься до +15 градусів.
Додамо, у найближчі три дні в Україні прогнозують температурні гойдалки. В одних областях повітря прогріється до +16, а в інших - триматимуться морози до -15.
Крім того, нещодавно українські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця лютого. Прогнозують потепління.