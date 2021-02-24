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У Києві вночі та вранці прогнозують туман

Автор: Дмитро Левицький

Вночі та вранці четверга, 25 лютого, у Києві можливе погіршення видимості через туман. Київську область також попереджають про нічний та ранковий туман.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у своєму Telegram-каналі.

Як прогнозують синоптики з Українського гідрометцентру, через туман видимість у Києві та області буде обмеженою до 200- 500 метрів. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпечності.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг. ДСНС звертається до водіїв та пішоходів бути уважними та обережними", - наголосили рятувальники.

Нагадаємо, завтра в Україну прийде різке потепління. Місцями температура повітря різко підніметься до +15 градусів.

Додамо, у найближчі три дні в Україні прогнозують температурні гойдалки. В одних областях повітря прогріється до +16, а в інших - триматимуться морози до -15.

Крім того, нещодавно українські синоптики розповіли, якою буде погода до кінця лютого. Прогнозують потепління.

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Новини України ГідрометцентрКиївДСНС
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