У Києві вночі спалили авто депутата Київради

Невідомі розбили скло та закинули у салон речовину, від якої машина загорілася

Полиция Киева начали уголовное производство по факту поджога автомобиля депутата Киеврады, который произошел ночью 12 февраля. Об этом сообщала РБК-Украина со ссылкой на сообщение на пресс-службу полиции Киева.

Как отмечается, около двух часов ночи по спецлинии 102 поступило сообщение, что во дворе дома на проспекте Победы горит "Тойота Ленд Крузер".

На место происшествия сразу выехали экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа территориального управления, эксперты и спасатели. К полицейским обратился депутат Киевсовета, который сообщил, что пользуется этим автомобилем, а зарегистрирован он на его мать. В свою очередь женщина рассказала, что увидела возгорание автомобиля, поэтому немедленно вызвала полицию и пожарных.

Специалисты соответствующих служб установили вероятную причину пожара - занесение постороннего источника зажигания. По предварительной информации, неизвестные разбили стекло и забросили в салон внедорожника неизвестное вещество, в результате чего машина загорелась.

Как сообщили в ГСЧС, в результате пожара в автомобиле Toyota Land Cruizer сгорел салон автомобиля, моторный отсек, лобовое и боковое стекло, передний бампер, фары, капот и повреждено лакокрасочное покрытие.

Фото: место происшествия (kyiv.dsns.gov.ru)

Утром полицейские провели дополнительный осмотр места происшествия, чтобы выяснить причины и обстоятельства данного инцидента.

Следователи столичной полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Полицейские разыскивают причастных к правонарушению.

Как отмечается на странице в Facebook ВО "Свобода" автомобиль принадлежал депутату Киеврады от ВО "Свободы" Владимиру Назаренко.

Напомним, что в Киеве на бульваре Леси Украинки сегодня, 12 февраля, мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, полицейские устанавливают обстоятельства и причины инцидента.

РБК-Украина писало, что в Харькове полицейские по "горячим следам" установили личность злоумышленника, который вчера, 11 февраля, убил мужчину недалеко от вокзала.