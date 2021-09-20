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У Києві вночі сталася гонитва зі стріляниною

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Понеділок 20 вересня 2021 12:35
У Києві вночі сталася гонитва зі стріляниною Фото: у Києві вночі сталася гонитва зі стріляниною (kv.npu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Печерському районі Києва затримали чоловіка в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік на автомобілі зник від поліції у Вишгороді, а потім під час руху стріляв у бік правоохоронців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліцію Київської області.

"Під час патрулювання міста Вишгород працівники патрульної поліції зупинили автомобіль Audi, водій якого хаотично рухався по дорозі. У відповідь чоловік дістав зброю і почав направляти його в бік поліцейських, після чого в'їхав в шлагбаум і спробував сховатися", - йдеться в повідомленні.

Чоловік не реагував на вимоги зупиниться.

"Під час руху він неодноразово створював аварійні ситуації, а також вісім разів вистрілив у бік машини поліції. Через 40 хвилин Audi вдалося заблокувати і затримати водія в Печерському районі столиці. Чоловік був за кермом у стані сп'яніння", - йдеться в повідомленні.

З'ясувалося, що 33-річний порушник вже притягувався до кримінальної відповідальності за ст.129 (Погроза вбивством) КК України.

Чоловік стріляв по поліцейських з пристрою для відстрілу гумових куль. З місця події вилучено зброю, дозвільні документи, набої та гільзи. Автомобіль у зловмисника вилучили.

Порушено кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Підозрюваному загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Фото: у Києві вночі сталася гонитва зі стріляниною (kv.npu.gov.ua)

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