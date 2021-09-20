В Печерском районе Киева задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина на автомобиле скрылся от полиции в Вышгороде, а потом во время движения стрелял в сторону правоохранителей.

"Во время патрулирования города Вышгород работники патрульной полиции остановили автомобиль Audi, водитель которого хаотично двигался по дороге. В ответ мужчина достал оружие и начал направлять его в сторону полицейских, после чего въехал в шлагбаум и попытался скрыться", - говорится в сообщении.

Мужчина не реагировал на требования остановится.

"Во время движения он неоднократно создавал аварийные ситуации, а также восемь раз выстрелил в сторону машины полиции. Через 40 минут Audi удалось заблокировать и задержать водителя в Печерском районе столицы. Мужчина был за рулем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что 33-летний нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 129 (Угроза убийством) УК Украины.

Мужчина стрелял по полицейским из устройства для отстрела резиновых пуль. С места происшествия изъяты оружие, разрешительные документы, патроны и гильзы. Автомобиль у злоумышленника изъяли.

Возбуждено уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы или военнослужащего) УК Украины.

Подозреваемому грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Фото: В Киеве ночью произошла погоня со стрельбой (kv.npu.gov.ua)