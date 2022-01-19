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У Києві вночі сталася смертельна пожежа

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Київ, Середа 19 січня 2022 10:28
У Києві вночі сталася смертельна пожежа Фото: у Києві загорілася побутівка (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Іванна Шовкун

У середу, 19 січня, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа в побутівці. Внаслідок займання одна людина загинула, а ще одна постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС у Facebook.

Трагедія сталася приблизно о 4:00 за адресою вулиця Західна, 4. На місце оперативно прибули рятувальники. Вони встановили, що вогонь охопив невелику площу розміром 3х5 м.

Пожежу швидко ліквідували. Під час гасіння спалаху бійці виявили тіло. Вони встановили, що це була жінка 1980 року народження. Крім того, рятувальники передали лікарям чоловіка 1970 року народження з попереднім діагнозом - опіки голови та верхніх кінцівок. Його госпіталізували до опікового центру.

Причина пожежі та обставини трагічного випадку встановлюються правоохоронними органами.

Нагадаємо, в Чернігівській області сталася пожежа в одному з житлових будинків. Серед загиблих троє дітей.

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