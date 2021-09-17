У Києві вночі очікуються значні дощі

У ніч на суботу, 18 вересня, в Києві очікується погіршення погодних умов. Синоптики попередили про значні дощі в столиці.

"Вночі 18 вересня в столиці очікується значний дощ", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

У КМДА додали, що у всіх районах Києва гідрослужби посилили роботу. Зокрема, вони очищають колектори зливової каналізації, дощоприймальні колодязі та решітки водостоків, а також ремонтують оглядові колодязі.

"До початку опадів гідрослужби з технікою виїдуть на місця можливих підтоплень. За такими локаціями посилено моніторинг", - йдеться в повідомленні.