У Києві вночі горіла офісна будівля

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Загорілася триповерхова офісна будівля у Голосіївському районі

У Києві сьогодні вночі ліквідували пожежу в триповерховій офісній будівлі на вулиці Казимира Малевича у Голосіївському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, повідомлення про пожежу надійшло в ДСНС 9 лютого о 23:08.

"Загорілася триповерхова офісна будівля на вул. Казимира Малевича, 86-г, що в Голосіївському районі", - йдеться у повідомленні.

На місці події пожежники встановили, що займання виникло на 3 мансардному поверсі з розповсюдженням вогню на покрівлю будівлі.

О 01:10 пожежу було локалізовано, а о 02:05 - ліквідовано.

"У результаті пожежі згоріло та пошкоджено меблі, оргтехніка, покрівля на площі 200 кв. м, розібрано перегородки та покрівлю на площі 250 кв. м", - зазначається у повідомленні.

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Загиблих і травмованих внаслідок пожежі немає.

Причина виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області у приватному житловому будинку міста Покров сталася пожежа, що привела до гибелі 3 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області в результаті пожежі загинули двоє дітей.