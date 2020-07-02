У Києві незаконно виділили понад 350 млн гривень на окружну дорогу, - прокуратура

Прокуратура Києва виявила порушення під час здійснення закупівлі послуг для будівництва Великої Окружної дороги в столиці на суму в 354,2 млн. гривень. У зв'язку з цим правоохоронці звернулися до суду.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора.

За даними прокурорів, у квітні 2020 року комунальне підприємство "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" провела закупівлю послуг з виконання додаткових будівельних робіт відрізку окружної дороги протяжністю 1,8 км.

"Комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорна процедура закупівлі, тобто без проведення аукціону, і укладений з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти. Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму грошей", - повідомили в прокуратурі.

Правоохоронці просять суд визнати незаконним і скасувати укладений договір.

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