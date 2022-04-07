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У Києві деякі приватні перевізники відновили роботу: маршрути

Фото: у Києві громадський транспорт частково відновлює роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Низка приватних перевізників у Києві відновила роботу. У столиці знову запрацювали 11 маршрутів громадського транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

З 7 квітня у Києві відновили роботу маршрути №183, 401, 407, 433, 499, 509, 511, 526, 530, 550 та 598.

Крім того, у столиці буде збільшуватися кількість одиниць техніки як на названих маршрутах, так і на загальноміських маршрутах великої протяжності.

Нагадаємо, метрополітен у столиці теж почав відновлювати роботу. Зокрема, 7 квітня підземка працює у режимі перевезень.

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КиївКМДА