У Києві невідомий застрелив чоловіка

Стрілянина сталася в Дніпровському районі Києва

В результате стрельбы в Днепровском районе Киева погиб мужчина, полиция принимает меры для розыска подозреваемого. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Сообщается, что около 11:15 поступило сообщение, что в автомобиле, припаркованном во дворе дома на улице Флоренции, раздался выстрел, после чего из машины выбежал неизвестный и скрылся. На месте полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

"По предварительной информации, пострадавший - местный житель, 1960 года рождения. Полицейские работают над установлением и задержанием подозреваемого в совершении убийства, опрашивают свидетелей и очевидцев для установления всех обстоятельств и причин уголовного преступления", - добавили в полиции.

Инцидент зарегистрирован в журнале единого учета заявлений и сообщений о совершении правонарушения Днепровского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фото: место стрельбы в Киеве (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на бульваре Леси Украинки мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.