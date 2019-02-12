У центрі Києва сталася стрілянина

Фото: вилучена зброя (kyiv.npu.gov.ua)

Чоловік стріляв з мисливської рушниці

У Києві на бульварі Лесі Українки чоловік двічі вистрілив із мисливської рушниці, поліцейські встановлюють обставини і причини інциденту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Києва.

Як зазначається, до поліція звернулася перехожа та повідомила що на бульварі Лесі Українки вона чула постріли. На місце події негайно виїхала екіпажі патрульних і слідчо-оперативна група управління поліції.

Правоохоронці провели огляд, вилучили дві стріляні гільзи, опитали очевидців і свідків інциденту. Унаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Зі слів свідків, чоловік вирішив похизуватися перед товаришами своєю рушницею та здійснив два постріли в повітря. Від будь-яких пояснень він відмовився. Правоохоронці вилучили у порушника рушницю та дозвіл на зброю.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудового розслідувань за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до семи років.

Фото: вилучена зброя та місце події (kyiv.npu.gov.ua)

РБК-Україна писало, що у Києві суд заарештував Артура Дегтярьова, який у Деснянському районі минулого тижня вистрілив у п'ятирічну дитину.

Нагадаємо, у Миколаєві суд 1 лютого заарештував на 60 діб без права внесення застави місцевого жителя, який розстріляв подружню пару біля будівлі Ленінського суду 30 січня.