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У Києві невідомий вистрілив з гранатомета в будівлю ритуального бюро

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 12:48
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: місце події (kyiv.npu.gov.ua)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

У Києві біля Байкового кладовища невідомий вистрілив з гранатомета в будівлю ритуального бюро. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

Повідомляється, що вранці надійшло повідомлення про схожий за вибух звук на вулиці Волзькій Голосіївського району. На місці інциденту поліція виявила боєприпас, який застряг в стіні і не вибухнув.

"Вибухотехніки знешкодили боєприпас...В результаті події ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Співробітники поліції вилучили речові докази, які відправлять на експертне дослідження. Проводяться оперативно-розшукові заходи по встановленню осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про відкриття кримінальної справи за статтею "хуліганство".

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області чоловік з психічним захворюванням стріляв з гранатомета в дитячу амбулаторію.

 

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Теги публікації: Київ, гранатомет  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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