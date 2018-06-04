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Интервью

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ритуального бюро

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 12:48
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)
Фото: место происшествия (kyiv.npu.gov.ua)

В результате инцидента никто не пострадал

В Киеве возле Байкового кладбища неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ритуального бюро. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

Сообщается, что утром поступило сообщение о похожем за взрыв звуке на улице Волжской Голосеевского района. На месте инцидента полиция обнаружила боеприпас, который застрял в стене и не взорвался.

"Взрывотехники обезвредили боеприпас…В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции изъяли вещественные доказательства, которые отправят на экспертное исследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос об открытии уголовного дела по статье "хулиганство".

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области мужчина с психическим заболеванием стрелял из гранатомета в детскую амбулаторию.  

 

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Теги публикации: Киев, гранатомет  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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