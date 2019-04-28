У Києві невідомий погрожував підірвати всі церкви та собори

Правоохоронці в суботу і неділю зафіксували два неправдивих повідомлення про замінування культових споруд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Повідомляється, що 27 квітня в поліцію Києва зателефонував невідомий і повідомив, що заміновано Володимирський Кафедральний собор, а також додав, що на Великдень всі храми, церкви і синагоги в Києві будуть підірвані. Через годину поліцейські затримали зловмисника неподалік таксофона, з якого був зроблений дзвінок. Правоохоронці встановили, що раніше чоловік вже неодноразово скоював аналогічні злочини.

Правопорушник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. ст 2. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

28 квітня у Харківській області в поліцію подзвонив невідомий чоловік і повідомив, що він залишив гранату в церкві. За даним фактом проводиться перевірка.

Нагадаємо, в Україні більше 6,7 млн осіб уже взяли участь у Великодніх богослужіннях. Поблизу культових споруд працюють понад 20 тис. поліцейських і 500 офіцерів Національної гвардії, понад 7 тис. правоохоронців патрулюють вулиці населених пунктів, понад 1,6 тис. автопатрулів забезпечують безпеку дорожнього руху.