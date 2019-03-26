У Києві невідомі зі зброєю намагалися потрапити на прийом до нардепа

У Києві невідомі намагалися потрапити до народного депутата на прийом громадян, однак у них виник конфлікт з охороною, обставини якого розслідує поліція. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що о 13:07 у чергову частину надійшло повідомлення перехожого про те, що на вулиці Олександра Сабурова біля приймальні народного депутата перебувають підозрілі люди зі зброєю

На місце події вирушили наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції.

Попередньо відомо, що невідомі намагалися потрапити до народного депутата на прийом громадян, однак охорона їх не впустила. Виник конфлікт, після якого візитери, попри спроби охорони заблокувати їх, протаранивши машину, втекли автомобілем "Рендж Ровер". Згодом цю автівку з механічними пошкодженнями без номерних знаків виявили на стоянці по вулиці Теодора Драйзера.

Подія зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Деснянського управління поліції. Слідчо-оперативна група з’ясовує всі обставини, проводить огляд місця події, спілкується зі свідками та очевидцями. Оперативники розшукують осіб, які спровокували конфлікт у приймальні народного депутата. Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі невідомий пошкодив офіс політичної партії, за фактом цієї події поліція відкрила кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Сумах поліція затримала двох співробітників виборчого штабу "БПП" за підозрою у підкупі виборців.