У Києві невідомі обстріляли маршрутку, поранено водія

У Дніпровському районі столиці група невідомих обстріляли маршрутку. Внаслідок чого було поранено водія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
За інформацією правоохоронців, зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли, а водій автобусу 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження.
Відомо, що лікарі надали допомогу постраждалому на місці інциденту, від госпіталізації чоловік відмовся.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.
Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення. Наразі поліція розшукує нападників.