RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві невідомі обстріляли маршрутку, поранено водія

Автор: Марія Кучерявець

У Дніпровському районі столиці група невідомих обстріляли маршрутку. Внаслідок чого було поранено водія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

За інформацією правоохоронців, зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли, а водій автобусу 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження.

Відомо, що лікарі надали допомогу постраждалому на місці інциденту, від госпіталізації чоловік відмовся.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ - хуліганство.

Санкція статті передбачає до 7 років ув’язнення. Наразі поліція розшукує нападників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ