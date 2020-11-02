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У Києві за тиждень захворіло на грип та ГРВІ майже 10 тисяч осіб

Автор: РБК-Україна

У Києві зареєстрували 9 888 хворих на грип і гостру респіраторну вірусну інфекцію за минулий тиждень. У столиці захворюваність на грип та ГРВІ нижче базової лінії на 55,5%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Так, за минулий тиждень захворіли - 3 864 дитини та 6 024 дорослих.

У структурі захворюваності діти складають 39,1%, а на попередньому тижні - 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% - зареєстровано 1734 випадку.

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В лікарні були доставлені 29 осіб, з них 15 - діти.

Нагадаємо, раніше в Україні захворіли на грип та ГРВІ понад 163 тисячі осіб. При цьому з початку епідемічного сезону щеплення від грипу зробили 11 605 осіб.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я України попередили про небезпеку одночасного зараження грипом і COVID-19.

Додамо, що у МОЗ закликають до вакцинації від грипу для уникнення поєднання з коронавірусом.

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