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У Києві за тиждень вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19: що рекомендують

Фото: у Києві за тиждень вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Лише за останній тиждень у Києві вдвічі зросла кількість захворювань на COVID-19. Містян закликають вакцинуватися.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Валентини Гінзбург, за період з 11 до 17 липня були зареєстровані 112 випадків захворювання на коронавірус, а з 18 до 24 липня - 245 випадків.

"Також є тенденція до збільшення госпіталізованих, отже спостерігаємо збільшення випадків тяжкого перебігу хвороби", - додає Гінзбург.

Гінзбург додала, що підвищення рівня захворюваності насторожує. Також вона нагадала про найефективнішу профілактику від COVID-19 - вакцинацію.

Директора Департаменту охорони здоров’я зауважила, що навіть під час війни комунальні заклади охорони здоров’я продовжують процес вакцинації.

Станом на сьогодні у Києві працюють 112 вакцинальних пунктів. Також щепитися можна й в торговельних центрах, зокрема в "Гулівері" та River Mall, в універмазі "Україна" й інших.

"Завдяки щепленням ви можете не відчути хворобу, але при цьому інфікуватимете людей поряд. А ось при найменших симптомах недуги слід звертатись до лікаря. Причому це можуть бути різні прояви: нежить, кашель, підвищення температури, розлади шлунку - що завгодно", – додала вона.

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