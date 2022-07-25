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В Киеве за неделю вдвое выросло количество заболеваний COVID-19: что рекомендуют

Фото: в Киеве за неделю вдвое выросло количество заболеваний COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Только за последнюю неделю в Киеве вдвое возросло количество заболеваний COVID-19. Горожан призывают вакцинироваться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, за период с 11 по 17 июля были зарегистрированы 112 случаев заболевания коронавирусом, а с 18 до 24 июля - 245 случаев.

"Также есть тенденция к увеличению госпитализированных, следовательно наблюдаем увеличение случаев тяжелого течения болезни", - добавляет Гинзбург.

Гинзбург добавила, что повышение уровня заболеваемости настораживает. Также она напомнила о самой эффективной профилактике от COVID-19-вакцинации.

Директор Департамента здравоохранения отметила, что даже во время войны коммунальные учреждения здравоохранения продолжают процесс вакцинации.

По состоянию на сегодня в Киеве работают 112 вакцинальных пунктов. Также прививаться можно и в торговых центрах, в частности в "Гулливере" и River Mall, в универмаге "Украина" и других.

"Благодаря прививкам вы можете не почувствовать болезнь, но при этом будете инфицировать людей рядом. А вот при малейших симптомах недуга следует обращаться к врачу. Причем это могут быть различные проявления: насморк, кашель, повышение температуры, расстройства желудка - что угодно", – добавила она.

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КиевУкраина