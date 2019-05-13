У Києві за тиждень рівень захворюваності на грип виріс на 53,6%

У Києві за 19-й тиждень цього року зареєстровано 6368 хворих на грип та ГРВІ. Про це повідомляє пресс-служба КМДА.

Повідомляється, що показник захворюваності на грип та ГРВІ становив 214,9 і є нижчим епідемічного порогу на 74,9%. Всього зареєстровано 6368 хворих на ГРВІ.

Зокрема, порівняно з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 53,6%, що пов'язано з погодними умовами. Так, за тиждень захворіли 4270 дітей і 2098 дорослих. У структурі захворюваності діти складають 67,1%. Захворюваність серед школярів знизилась на 27,5% (зареєстровано 1738 випадків). В заклади охорони здоров'я госпіталізовано 76 осіб, з них 68 дітей.

Всього з початку епідсезону щеплено проти грипу 35054 осіб, з яких 9307 – діти.

Нагадаємо, захворюваність на грип та ГРВІ в Україні з 29 квітня по 5 травня суттєво зменшилися порівняно з попереднім тижнем. За даними Моз, за тиждень захворіло майже 80 тис. людина, епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей. Зокрема, інтенсивний показник захворюваності склав 206,9 на 100 тис. населення, що на 60,1% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону померли 63 людини.