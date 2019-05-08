В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 80 тисяч осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей

Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні з 29 квітня по 5 травня суттєво зменшилися порівняно з попереднім тижнем. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за тиждень захворіли майже 80 тис. людей, епідемічний поріг захворюваності не перевищений ні в одній з областей. Зокрема, інтенсивний показник захворюваності склав 206,9 на 100 тис. населення, що на 60,1% менше рівня епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 79 665 осіб, з них 68,4% діти до 17 років. З 1 жовтня 2018 до 5 травня 2019 в Україні перехворіли 13,3% населення.

Летальних випадків не зареєстровано. З початку епідемічного сезону померли 63 людини.

Нагадаємо, на грип в Україні за тиждень, 8-14 квітня, захворіли 125 тис. 929 осіб, один чоловік помер від ускладнень хвороби. 66,5% хворих - діти віком до 17 років. Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих знизився на 2,3%, а серед дітей до 17 років - не змінився.

РБК-Україна писало, що грип в Україні за тиждень 1-7 квітня, захворіли 127 тис. осіб, чотири людини померли від ускладнень хвороби. Показник захворюваності на грип та ГРВІ склав 329,8 на 100 тис. населення, що на 36,4% менше рівня епідемічного порогу по Україні.