У Києві за тиждень на грип захворіли понад 6,7 тис. осіб

За другий тиждень 2020 року у Києві на грип і ГРВІ захворіли 6786 людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 70,1%. Наразі показник захворюваності становить 230.

Всього в Києві захворюваність на грип порівняно з попереднім тижнем зросла на 8,7% за рахунок як дитячого, так і дорослого населення. Так, дітей захворіли 4077, дорослих - 2709 осіб.

У структурі захворюваності діти складають 60,1%, що на 3,1% менше у порівнянні з попереднім тижнем. Захворюваність серед школярів зросла на 6,9%, зареєстровано 1638 випадків, що становить 40,2% від загальної кількості хворих дітей. У медичні заклади госпіталізовано 175 осіб, з них 146 дітей.

З початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакциновано проти грипу 50 440 осіб.

Нагадаємо, з початку нинішнього епідеміологічного сезону щеплення від грипу і ГРВІ зробили більше людей, ніж за весь минулий епідемічний сезон. Всього щеплено вже більше 200 тис. людей.

Крім того, внаслідок ускладнень грипу померла 31-річна вагітна жінка. Лікарям вдалося врятувати дитину, зробивши кесарів розтин. Жінка померла 3 січня, за результатами лабораторних досліджень підтверджено грип типу А не субтипированный.