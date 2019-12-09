У Києві за тиждень на грип захворіли понад 11 тис. людей

У Києві протягом останнього тижня зареєстровано 11 608 хворих грип та ГРВІ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як повідомляється, інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні, який не вимагає введення додаткових заходів, і нижче базового показника на 48,8%.

Все спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 1,2% порівняно з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіли - 7 606 людей, дорослих - 4 002 осіб.

"У структурі захворюваності діти складають 65,5%, а на попередньому тижні - 66,6%. Серед школярів захворюваність зросла на 6%: 3466 випадків, що становить 45,6% від загальної кількості хворих дітей і 29,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою", - заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

В медичні установи за минулий тиждень було госпіталізовано 146 осіб, з них 130 - діти.

Крім того, з початку епідемічного сезону в прищепних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакцинацією проти грипу охоплено 46 819 осіб.

Нагадаємо, минулого тижня в Києві зареєстрували 11 466 хворих на грип та ГРВІ.

Крім того, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського попередив, що в цьому році зими в Україні будуть поширюватися чотири вірусу грипу.