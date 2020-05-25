У Києві знайшли застреленим нардепа, а офіс Медведчука закидали петардами: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

У Києві знайшли застреленим нардепа Валерія Давиденко, в Україні пройшли масові акції, в Міноборони Ірану назвали винного в катастрофі літака МАУ. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 травня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні зафіксовано різкий спад захворюваності коронавірусом

В Україні на 25 травня зафіксовано вже понад 21 тис. випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За минулу добу заразились 259 людей.

Такі дані наводить карта РНБО.

Крім того, за минулу добу померли від інфекціїї ще 6 людей, а загальна кількість жертв становить 623 людей. Одужавших (126) за минулу добу в десятки разів більше, ніж загиблих.

У Києві знайшли застреленим нардепа Давиденко

Народного депутата Валерія Давиденко знайшли мертвим з вогнепальним пораненням голови. Він був знайдений у власному офісі.

«Пістолет знаходиться поруч і будуть перевірятися всі версії. І вбивство і самогубство, і інсценування самогубства. Всі версії", - повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

На даний момент поліція кваліфікувала справу як умисне вбивство.

У депутатській групі "Довіра" відкидають версію самогубства Давиденка.

У Міноборони Ірану назвали винного у катастрофі літака МАУ

Винним за збиття літака МАУ в Ірані є оператор ракетної системи, який порушив правила дій ведення вогню "без дозволу", у сформованих на той час умовах. Авіакатастрофа сталася в січні поточного року.

Про це заявив колишній іранський депутат Махмуд Садеки з посиланням на відповідь на його запит від міністра оборони Ірану, бригадного генерала Аміра Хатами, передає Radio Farda.

В Україні пройшли масові акції "Стоп реванш"

В Києві та інших містах України пройшли акції під назвою "Стоп реванш". Учасники мітингу висловили протест проти політики глави держави Володимира Зеленського, який в ці дні відзначає першу річницю перебування на посаді президента.

Окрім невдоволення політикою правління президента Володимира Зеленського, зокрема, його мирних ініціатив щодо врегулювання ситуації на Донбасі, учасники мітингу також вимагають звільнити главу його Офісу - Андрія Єрмака.

Зеленський відповів на петицію про передачу Києво-Печерської Лаври ПЦУ

Президент Володимир Зеленський відреагував на ініціативу українців про передачу Києво-Печерської Лаври у використання ПЦУ та розірвання договору оренди храму з УПЦ МП.

Відповідна петиція на сайті президента за місяць набрала 27,5 тисячі підписів з 25 тисяч необхідних для розгляду питання головою держави.

Зеленський відповів авторам петиції та заявив, що питаннями оренди Києво-Печерської лаври займається Кабінет міністрів. Таким чином президент просто переадресував питання уряду.

Офіс Медведчука у Києві закидали петардами та димовими шашками

Офіс голови партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука закидали петардами і димовими шашками. Акцію протесту влаштували активісти "Національного корпусу". Відео з акції протесту розміщено на YouTube-каналі "Національного корпусу".

Нацкорпус вимагає від Міністерства юстиції звернутися з позовом до суду за фактом вчинення партією "ОПЗЖ" державної зради й вимагає від Служби безпеки України розпочати справу проти керівників партії.

Поліція затримала 17 осіб. Надається правова кваліфікація дій кожного із затриманих.

Україну накриє дощами та грозами: прогноз на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде переважно дощовою, очікуються грози. Температура повітря у деяких регіонах підніметься до +24 градусів. Про це свідчать дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

Тиждень розпочнеться з дощів у всіх областях, крім Харківської, Луганської та Донецької. Температура повітря на більшості території буде коливатися від +14 до +18, лише у південних та східних областях від +18 до +21. Вночі від +5 до +12.

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