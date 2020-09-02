ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві напали на народного депутата Полякова

Київ, Середа 02 вересня 2020 12:40
У Києві напали на народного депутата Полякова
Фото: Антон Поляків (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Игорь Литвиненко

У Києві невідомий скоїв напад на народного депутата. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею про умисне нанесення легких тілесних ушкоджень.

Про це повідомили у прес-службі поліції Києва.

Інцидент стався близько 4:30 ранку 2 вересня біля одного з будинків на вулиці Богдана Хмельницького.

"Під час конфлікту невідомий завдав йому (народному депутату - ред.) тілесні ушкодження. Для надання медичної допомоги депутат самостійно звернувся в травмпункт", - повідомили в поліції.

Дії нападника кваліфіковані за ст. 125 (умисне нанесення легких тілесних ушкоджень). Санкції статті передбачають виправні роботи на строк до одного року, громадські роботи до 200 годин, або штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Проводяться розшукові заходи для встановлення і затримання причетних до цього кримінального злочину", - додали в поліції.

У ГУНП Києва РБК-Україна підтвердили, що мова йде про народного депутата Антона Полякова.

Відзначимо, в кінці липня на курорті під Херсоном побили народного депутата від "Слуги народу" Андрія Одарченка.

Також РБК-Україна писало, що на початку червня в Житомирській області побили ще одного нардепа з фракції "Слуга народу" Юрія Заславського.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Київнардепнапад
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся