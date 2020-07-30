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На курорті під Херсоном побили "Слугу народу" в кафе

Залізний Порт, Четвер 30 липня 2020 14:43
На курорті під Херсоном побили "Слугу народу" в кафе
Андрій Одарченко (фото: wikimedia.org / User Шинкарьова)
Автор: Володимир Костирін

За фактом нападу на нардепа Андрія Одарченка поліція почала розслідування

Нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка вдарив у обличчя чоловік у кафе після словесного конфлікту. Інцидент стався на курорті під Херсоном у селищі Залізний Порт на узбережжі Чорного моря.

Забіякою виявився житель Херсона, 1988 року народження. Про це 30 липня передає УНН із посиланням на дані правоохоронців.

Що викликало конфлікт між народним депутатом з фракції "СН" і цим відвідувачем закладі - нині не відомо.

Зазначається, що після удару рукою в обличчя політик відмовився проходити медичний огляд.

Втім поліція все одно почала розслідування за фактом умисного нанесення легкого тілесного ушкодження.

Андрій Одарченко з Харкова пройшов до Верховної Ради дев'ятого скликання на позачергових виборах, балотувався в одномандатному окрузі №170. У своїй декларації за минулий рік він єдиний з депутатів не вказав жодної нерухомості, в тому числі й квартири. У 41-річного професора у власності тільки автомобіль Lexus, 2013 року випуску, куплений позаторік.

На курорті під Херсоном побили &quot;Слугу народу&quot; в кафе

Нардеп Андрій Одарченко (фото з Facebook-сторінки політика)

Раніше повідомлялося, що в червні під Житомиром на заправці побили нардепа від "Слуги народу" Юрія Заславського до втрати свідомості.

Нагадаємо також, що в травні у Києві пограбували народного депутата від фракції "Слуга народу" Ольгу Савченко.

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Новини України нардеппобиттяСлуга народа
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