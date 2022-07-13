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У Києві накрили "типографію", де підробляли довідки про непридатність до армії

Фото: в Києві накрили "типографію", де підробляли довідки про непридатність до армії (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві викрили підпільну "типографію". Шахраї за плату видавали підроблені довідки про непридатність до військової служби, а також фейкові посвідчення військовозобов’язаних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними слідства, для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури.

Так, за пакет фальшивих документів зловмисники просили від 800 до 2000 доларів, в залежності від термінів їх "оформлення".

Встановлено, що схему організували двоє мешканців столиці.

За інформацією правоохоронців, для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги".

При цьому розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" поштою.

СБУ проведи обшуки за місцями перебування зловмисників та виявили бланки військово-облікових документів, фальшиві довідки військкоматів і мобільні телефони з доказами злочинних дій.

Відомо, що обом організаторам схеми вже повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії.

Фото: в Києві накрили "типографію", де підробляли довідки про непридатність до армії (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно в Миколаєві СБУ викрила канал незаконного виїзду українців за кордон.

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