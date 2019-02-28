У Києві почнуть роботи по знезараженню питної води

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

"Київводоканал" розпочав роботи по відмові від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору

"Київводоканал" 28 лютого розпочав роботи в рамках переходу на знезараження питної води діоксидом хлору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Повідомляється, що "Київводоканал" почав роботи в рамках стратегії поступової відмови від знезараження питної води хлором, замінюючи його на діоксид хлору, який є безпечним з точки зору експлуатації і має тривалий знезаражувальні дія.

На Дніпровській водопровідній станції, яка забезпечує питною водою третину споживачів Києва, почалися роботи з будівництва цеху виробництва діоксиду хлору. Орієнтовний термін переходу на нову технологію - кінець літа 2019 року.

Деснянська водопровідна станція зараз знаходиться в процесі відпрацювання технічних і технологічних рішень про можливості застосування технології знезаражування води діоксидом хлору.

Паралельно "Київводоканал" вживає необхідні заходи для належної роботи хлорного господарства, яке вимагає особливих заходів безпеки. Зазначимо, що за кошти міського бюджету було замінено обладнання, встановлене ще в 1968 році, на сучасне, яке може не лише виконувати превентивну функцію, але і максимально локалізувати наслідки в разі виникнення нештатної ситуації.

Нагадаємо, раніше сообщалоьс, що Київ планує відмовитися від використання хлору для знезараження води.