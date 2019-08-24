У Києві починається Марш Гідності

У Києві 24 серпня на честь святкування 28-й річниці Незалежності України розпочався Марш Гідності. Про це повідомляє РБК-Україна.

Учасники маршу зібралася біля червоного корпусу КНУ ім. Шевченка. На Хрещатику огородили місце проведення "Ходи гідності", а в окремих місцях встановлені детектори.

У ньому візьме участь глава держави Володимир Зеленський, українські військові, ветерани АТО і волонтери, а також представники різних родів військ ЗСУ. При цьому військова техніка демонструватися не буде. Крім того, по Хрещатику пройдуть відомі українські медики, вчителі, спортсмени, дипломати.

Фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Нагадаємо, в центрі Києва посилили заходи безпеки перед урочистими заходами на честь Дня незалежності. В Національній поліції повідомили, що сьогодні порядок забезпечуватимуть 13 тис. правоохоронців. Як відомо, в Україні в рамках святкування Дня незалежності сьогодні пройде близько 1000 заходів.

Додамо, на час святкування Дня Незалежності в період з 24 по 25 серпня будуть перекриті для руху транспорту центральні вулиці.