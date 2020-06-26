В Києві "Стоп корупції" розпочала підготовку регіональних активістів до місцевих виборів

У Києві проходить з‘їзд осередків ГО "Стоп корупції" з нагоди місцевих виборів-2020. Регіональним активістам проводять робочі тренінги, присвячені підготовці у рамках громадської ініціативи по здійсненню моніторингу та висвітлення порушень виборчого законодавства на місцях.

Про це повідомляє прес-служба організації.

"Для чого ми тут сьогодні зібрались? Дух єднання, єдиної родини – дуже важливо відчувати одне одного. Ми врахували всі обмеження у зв'язку з карантином. Ситуація в Україні - досі турбулентна, і ніхто не може сказати, що буде завтра. Дуже важливо відчувати єдність та щоб наша взаємодія була ефективна. Сьогодні ми говоримо про місцеві вибори - це найближчий виклик, який на нас чекає", - зазначив координатор ГО "Стоп корупції" Роман Бочкала.

Він запевнив, що організація підтримає тих з активістів, хто вирішить сам балотуватися на місцевих виборах.

"Це будуть вибори, в яких частина з осередків братиме участь. Можливо, хтось бачить себе депутатом селищної чи міської ради, наприклад – ті люди, які тривалий час боролись та завоювали авторитет та стали лідерами громадської думки. Не можна все життя стояти біля вікон чиновників та стукати до них у двері. Ми пройшли певний рубіж та дійшли висновку, що не будемо заперечувати, якщо хтось висуне свої кандидатури до місцевих рад. З урахуванням принципів та духу нашої організації, ми готові підтримати", - заявив Бочкала.

Зазначимо, що наразі з‘їзд триває. Під час урочистої частини у програмі зібрання будуть виступи експертів та політологів. Основна тема обговорення – місцеві вибори. Зокрема, до яких порушень виборчого законодавства варто готуватись та чи існує ризик перенесення всенародного голосування. Додамо, що у заході беруть участь представники проєкту з понад 40 міст України та районів столиці.

Раніше повідомлялось, що сьогодні проведуть тренінги для підготовки регіональних активістів у рамках громадської ініціативи "Стоп політичній корупції".

Напередодні волевиявлення і в день виборів вони будуть моніторити та висвітлювати порушення виборчого законодавства на місцях. На заході присутні представники Міністерства внутрішніх справ та "Укравтодору".