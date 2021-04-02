RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Києві почали незаконно продавати спецперепуски для проїзду в транспорті на час локдауну

Автор: Инна Собора

У Києві зафіксували факти продажу в інтернеті спецквитків на проїзд у громадському транспорті, які будуть потрібні на час локдауну з 5 квітня. Департамент транспортної інфраструктури КМДА просить поліцію відреагувати.

Про це повідомили у прес-службі Департаменту.

Зазначається, що сьогодні розпочалась видача спецквитків, і одразу почали з’являтися оголошення про їх продаж.

"Наголошуємо, що спецквитки безкоштовно видаються тим організаціям, працівники яких працюють на підприємствах та установах, що забезпечують життєдіяльність країни та міста - це медичні працівники, правоохоронці, працівники житлово-комунальної сфери, робітники супермаркетів та аптек, соціальні працівники", - йдеться в повідомленні.

Киян просять повідомляти правоохоронцям про пропозиції купити спецквитки.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 5 квітня, почне діяти обмеження на роботу громадського транспорту.

РБК-Україна писало, що весь наземний транспорт столиці, а також у метро пускатимуть лише тих пасажирів, які мають спецперепустку. Крім того, при собі потрібно мати документ, що посвідчує особу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КиївЛокдаун
Читайте також
Україні потрібний загальнонаціональний локдаун, щоб стримати нові штами коронавірусу, - Радуцький
Миколаїв може повністю зупинити громадський транспорт: названа умова
Прогноз погоди