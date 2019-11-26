У Києві на Набережному шосе зіткнулися чотири автомобілі

У Києві на Набережному шосе в ніч з 25 на 26 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю чотирьох автомобілів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Наголошується, що зіткнення сталося між чотирма автомобілями -Toyota, Mitsubishi, Mercedes і ВАЗ. За попередньою інформацією, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції між автомобілями.

Незважаючи на серйозні пошкодження, які отримали всі автомобілі, ніхто з учасників ДТП не постраждав. На місці події працювали патрульні поліцейські. Через дві години після аварії всі автомобілі прибрали, повністю відновили рух.

Фото: місце події (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, в Києві в ході дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) перекинувся мікроавтобус. Постраждалим надали медичну допомогу на місці події.

РБК-Україна повідомляло, що в Києві на вулиці Старонаводницькій в результаті дорожньо-транспортної пригоди загорівся автомобіль. Водій Porshe не впорався з керуванням, внаслідок чого виїхав на тротуар, де збив дорожнє і направляюче пішохідне огородження. Після цього автомобіль перекинувся і загорівся.